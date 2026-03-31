« A priori » : lancement de la saison 2 ce soir sur France 3 (31 mars 2026)

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« A priori » au programme TV du mardi 31 mars 2026 – Ce mardi soir, France 3 lance la saison 2 inédite de la série « A priori ». Une série portée par Florent Manaudou et Lucia Passaniti.





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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« A priori » – présentation de la saison 2

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service, sans Victor, parti prolonger ses vacances après sa promotion. Un nouveau venu, Jim, policier aussi séduisant que mystérieux, rejoint la brigade et ne laisse pas Iris indifférente.

Sous le soleil du Sud, Iris et Jim enquêtent sur des affaires en apparence simples, mais toujours plus complexes qu’il n’y paraît. Leur complicité grandit au fil des enquêtes, au risque de dépasser le cadre professionnel.



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Pendant ce temps, Pauline et Ryem cherchent à retrouver un équilibre, David s’adapte à la garde exclusive de ses enfants, Nesrine affirme ses ambitions et Jules s’éprend du mauvais garçon. La commissaire Janvert, elle, doit faire des sacrifices pour protéger son équipe. De son côté, Iris poursuit sa quête de vérité sur ses origines, quitte à réveiller de douloureux secrets.

Vos épisodes du 31 mars 2026

Épisode 1 – A priori, le luxe peut tuer

Victor ayant choisi de prolonger son séjour sur les îles, Iris fait la rencontre d’un nouveau venu : Jim, un homme aussi séduisant que mystérieux, avec qui elle entame une relation aussi attirante que déroutante. Leur première enquête porte sur la mort d’un agent immobilier retrouvé sans vie dans une somptueuse villa de luxe, pièce maîtresse de son portefeuille qu’il s’apprêtait à vendre. Tout laisse penser, au premier abord, à un cambriolage qui aurait mal tourné

Épisode 2 – A priori, le conseil de classe a mal tourné

Iris et Jim sont appelés à enquêter sur le décès d’une professeure de classe préparatoire dans un lycée prestigieux. Défenestrée à l’issue d’un conseil de classe, l’enseignante de philosophie s’était récemment opposée à l’exclusion d’un élève boursier. Derrière ce qui semble être un suicide, les enquêteurs soupçonnent rapidement qu’un secret bien plus sombre se dissimule.

Le casting

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac)