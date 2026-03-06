Danse avec les Stars : Julien Lieb et Elsa Bois vont-ils danser ce soir ? Réponse



Bonne nouvelle pour les fans de « Danse avec les Stars ». Deux semaines après avoir dû déclarer forfait lors du précédent prime, Julien Lieb sera bien de retour sur le parquet ce vendredi soir pour le prime 5 diffusé sur TF1.











Lors du dernier prime, le chanteur avait exceptionnellement été contraint de s’absenter pour des raisons de santé. Julien Lieb avait alors confié avoir eu de sérieux soucis médicaux et avoir même « frôlé l’opération », ce qui l’avait empêché de danser.

Heureusement, tout semble désormais rentré dans l’ordre. L’ancien finaliste de la Star Academy a repris l’entraînement avec sa partenaire Elsa Bois et les deux artistes ont partagé plusieurs vidéos de leurs répétitions ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Dans ces images, on peut voir le duo travailler intensément leur nouvelle chorégraphie, laissant entendre que Julien Lieb est désormais en pleine forme et prêt à retrouver la piste de danse.



Reste à savoir si ce retour réussi permettra au duo de convaincre le jury et le public afin d’éviter l’élimination lors de ce cinquième prime de Danse avec les Stars, diffusé ce soir en direct sur TF1.