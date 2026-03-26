Grey’s Anatomy : la saison 22 arrive le 15 avril sur TF1 (infos, casting)

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Bonne nouvelle pour les fans de la série médicale culte « Grey’s Anatomy ». TF1 a dévoilé cette semaine la date de lancement de la saison 22 inédite de la célèbre série médicale : rendez-vous le mercredi 15 avril à 21h10 !





Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, « Grey’s Anatomy » continue de captiver des millions de fans à travers le monde. Cette nouvelle saison promet son lot d’émotions, de drames et de décisions médicales cruciales au sein du Grey Sloan Memorial.







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Une reprise sous haute tension après un final explosif

La saison 22 reprend immédiatement après les événements dramatiques du final précédent, marqué par une explosion catastrophique à l’hôpital. Le personnel du Grey Sloan Memorial se retrouve plongé dans une situation d’urgence extrême, contraint de lutter pour sauver le plus de vies possible au cœur de la dévastation.



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Dans ce chaos émotionnel et médical, les médecins doivent faire face à des choix chirurgicaux difficiles tout en gérant leurs propres traumatismes. Plus que jamais, l’équipe trouve du réconfort les uns auprès des autres… parfois au-delà de la simple amitié.

Un casting toujours aussi emblématique

Cette nouvelle saison réunit une nouvelle fois les visages incontournables de la série, à commencer par Ellen Pompeo, qui incarne la docteure Meredith Grey depuis le tout premier épisode.

Au casting : Ellen Pompeo (Dr Meredith Grey), Chandra Wilson (Dr Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Dr Richard Weber), Kevin McKidd (Dr Owen Hunt), Caterina Scorsone (Dr Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr Jo Wilson), Jason George (Dr Ben Warren), Kim Raver (Dr Teddy Altman), Chris Carmack (Dr Atticus “Link” Lincoln), Anthony Hill (Dr Winston Ndugu), Alexis Floyd (Dr Simone Griffith), Harry Shum Jr. (Dr Benson “Blue” Kwan), Adelaide Kane (Dr Jules Millin), Niko Terho (Dr Lucas Adams), Trevor Jackson (Dr Wesley “Wes” Bryant).

Bonne nouvelle pour les fans : Kate Walsh fera également son retour dans le rôle d’Addison Montgomery à l’occasion de l’épisode 10 de cette saison, actuellement diffusée aux États-Unis sur ABC.

Un rendez-vous incontournable pour les fans de séries médicales

Après plus de vingt ans d’antenne, Grey’s Anatomy reste une référence du genre, mêlant intrigues médicales intenses et relations humaines complexes. Cette 22e saison s’annonce comme l’une des plus éprouvantes pour les médecins du Grey Sloan, confrontés à une crise sans précédent.

“Grey’s Anatomy” – saison 22, dès le mercredi 15 avril à 21h10 sur TF1