Un Si Grand Soleil Spoiler : la police remonte jusqu’à Bernier, Yann innocenté ? (épisode du 31 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1890 du 31 mars 2026 – L’enquête sur le meurtre de Lucie Lecoeur va prendre une tournure inattendue dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, alors que Yann est toujours mis en examen, Elise et Akim vont unir leurs forces pour l’innocenter. Et dans le bureau de Lucie, ils découvrent par hasard un micro caché dans une lampe !











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Le lendemain, ils enquêtent pour découvrir qui espionnait Lucie Lecoeur pendant ses consultations. Elise remonte jusqu’à celui qui a acheté le micro… En interrogatoire, il finit par balancer avoir acheté le micro pour le compte de Bernier, l’ancien procureur ! Becker est sous le choc.

Bernier va désormais devoir s’expliquer et révéler ses magouilles avec Catherine Laumière. Et si ça n’explique toujours pas le meurtre de la psychologue, l’enquête avance et devrait bien prochainement faire éclater la vérité.

De son côté, Johanna décide de tirer un trait sur Yann et elle fait annuler la procédure d’adoption…



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