Plus belle la vie spoiler : Kassian s’évade et enlève Jean-Paul, découvrez qui est le Maître du Jeu ! (1er avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 1er avril 2026 – L’heure de la révélation a sonné dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du mercredi 1er avril 2026, vous allez découvrir qui est le maître du jeu.


Plus belle la vie spoiler : Kassian s'évade et enlève Jean-Paul, découvrez qui est le Maître du Jeu ! (1er avril 2026)
Capture TF1


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Après la découverte du corps sans vie de sa mère dans le coffre de la voiture de Jean-Paul sur le parking de l’hôpital, Kassian sort son couteau et braque Jean-Paul ! Il récupère une arme et prend la fuite en enlevant Jean-Paul. Patrick déclenche des barrages et leur signalement est transmis partout pour tenter de les retrouver au plus vite.

Le lendemain, Kassian et Boher sont dans un forêt. Kassian lui fait creuser un trou pour enterrer sa mère. Il a désormais un seul objectif : retrouver le Maître du Jeu pour venger sa mère ! Jean-Paul pense que le Maître du Jeu a tué sa mère pour l’atteindre et qu’il le recherche, il est convaincu qu’il a laissé un indice. Kassian découvre un message avec des coordonnées GPS dans le téléphone de sa mère…


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Ils se rendent donc sur les lieux. Il s’agit d’un hangar avec des bus anciens… Ils entendent des cris d’appel à l’aide de Noémie. Boher et Kassian ne se méfient pas, ils entrent dans un bus où ils découvrent un carnet avec un origami. Mais c’est un piège ! Le Maître du Jeu déclenche un gaz et ferme les portes. Ils sont rapidement inconscient. Le Maître du Jeu entre ensuite dans le bus et on découvre son visage : c’est Noémie !

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