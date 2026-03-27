Plus belle la vie spoiler : l’évasion de Kassian ? Patrick fait un choix dangereux ! (30 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 30 mars 2026 – Darius Kassian a réussi à ouvrir le casse-tête dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’il y a découvert un message et un couteau, on peut vous dire que dans l’épisode du lundi 30 mars 2026, la police va prendre une dangereuse décision !


Plus belle la vie spoiler : l'évasion de Kassian ? Patrick fait un choix dangereux ! (30 mars 2026)
Capture TF1


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Jean-Paul retourne en prison, sur demande de Darius Kassian. Ce dernier lui annonce avoir réussi à ouvrir le casse-tête, mais évidemment, il ne lui parle que du message tandis qu’il a caché le couteau sous son oreiller… Le message du maître du jeu est : « Le prochain indice se trouve dans l’écrin de celle qui ne vous trahira jamais ».

Au commissariat, la visite surprise d’Ariane permet aux policiers de résoudre cette énigme : il s’agit de la voiture de Jean-Paul ! Il se rend donc avec Charlotte dans son garage, mais surprise : sa voiture a été volée ! Dans le garage, le maître du jeu a installé un décor et un nouveau message les attend : « seul Darius dans ce décor peut sauver Noémie ».


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Patrick est convaincu qu’ils n’ont pas le choix : ils doivent sortir Darius de prison pour l’emmener dans ce décor ! Jean-Paul et Charlotte sont contre, persuadés que c’est un plan pour le faire évader. Mais Patrick, sous pression de Vadim qui veut qu’il retrouve Noémie, prend cette décision très risquée. En prison, Boher annonce à Kassian qu’il va l’emmener sur les lieux. Il lui assure qu’au moindre faux pas, il le tuera !

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