L’art du crime du 30 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2

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L’art du crime du 30 mars 2026 – Ce lundi soir sur France 2, place à de nouvelles rediffusions de votre série « L’art du crime ». Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







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L’art du crime du 30 mars 2026 : vos épisodes

Saison 5 épisode 2 « Le code Delacroix » : Antoine et Florence débutent leur enquête au musée du Louvre. Un homme, passionné par l’œuvre d’Eugène Delacroix, a été assassiné peu après avoir contemplé le célèbre tableau La Liberté guidant le peuple. Simon, un adolescent doté d’une mémoire exceptionnelle, est le seul témoin de la scène. S’il n’a pas aperçu le visage du meurtrier, son hypermnésie pourrait toutefois fournir des indices précieux aux enquêteurs. Désormais menacé, Simon devient une cible. Traqués par des tueurs, Antoine et Florence n’ont d’autre choix que de s’enfuir avec lui pour assurer sa protection.

Saison 8 épisode 1 « Mission Raphaël » : Au petit matin, dans la forêt du château de Chantilly, le corps d’un jeune homme est découvert, victime d’un meurtre mis en scène de façon macabre, reproduisant étrangement un tableau du maître de la Renaissance Raphaël. La victime travaillait pour Patricia Richter, une romancière à succès. Antoine et Florence découvrent rapidement que le tueur a méticuleusement recréé une scène décrite dans le prochain roman de l’écrivaine, justement consacré au peintre italien. Quel lien unit alors l’assassin et la romancière ? S’agit-il de la même personne ou quelqu’un cherche-t-il à la faire accuser du crime ?



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« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.