« Un homme pressé » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (30 mars)

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Le film « Un homme pressé » d’Hervé Mimran est rediffusé ce lundi soir sur France 3. Au casting Fabrice Luchini, Leïla Bekhti ou bien encore Rebecca Marder. Un film plutôt sympathique, drôle, et admirablement servi par Fabrice Luchini qui montre ici toute l’étendue de son « génie ».





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







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« Un homme pressé » : l’histoire

Alain est un homme influent, habitué à mener sa vie à un rythme effréné. Pour lui, chaque minute compte et il n’accorde que peu, voire aucune, place aux loisirs ou à sa famille. Mais tout bascule le jour où un AVC l’arrête brutalement dans sa course.



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Hospitalisé, il est pris en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. En l’aidant patiemment à réapprendre à parler, elle l’amène peu à peu à prendre conscience de sa situation. Grâce à elle, Alain comprend que sa reconstruction passera non seulement par des efforts physiques, mais aussi par l’apprentissage d’une chose qu’il a toujours ignorée : la patience.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman « J’étais un homme pressé : AVC, un grand patron témoigne » de Christian Streiff, ancien PDG d’Airbus et de PSA Peugeot Citroën.

La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…