Star Academy estimations : Jeanne et Léo loin devant Lily et Théo L. (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Premières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que pour cette sixième semaine au château, le directeur et les professeurs ont choisi de nominer Jeanne et Léo, et Lily et Théo L.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Jeanne et Léo qui sont en tête avec 58,6% des votes.







Lily et Théo L. sont actuellement loin derrière avec 41,4%. Mais évidemment rien n’est joué, la tendance peut encore changer d’ici samedi soir !

Rappelons que les téléspectateurs sauveront l’un des deux binômes nominés tandis que l’autre aura son destin entre les mains des académiciens, qui voteront samedi soir en fin de prime pour sauver l’un des deux.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre binôme préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage nominations semaine 6

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.