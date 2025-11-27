Star Academy estimations : Jeanne et Léo en hausse, Lily et Théo L. bons derniers (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à deux jours du prochain prime. En cette semaine des destins liés, les profs ont nominés deux binômes : Jeanne et Léo, et Lily et Théo L.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Jeanne et Léo qui sont largement en tête avec 60,6% des votes.







Ils sont en hausse et très loin devant Lily et Théo L., qui baissent à 39,4%. Ça s’annonce difficile pour le binôme !

Rappelons que les téléspectateurs auront la possibilité de sauver l’un des deux binômes nominés, tandis que le second verra son sort entre les mains des académiciens. Ces derniers voteront samedi soir, en fin de prime, pour repêcher l’un des deux.



Qui mérite de rester ? Qui doit quitter l’aventure ? C’est à vous de choisir en votant pour le binôme que vous souhaitez soutenir. N’hésitez pas également à partager votre avis en répondant à notre sondage. Celui-ci est uniquement informatif : seuls vos votes officiels sont pris en compte !

Sondage nominations semaine 6

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.