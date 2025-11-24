Star Academy : Léane en couple avec Théo L. ? Elle répond !



Publicité





Éliminée vendredi dernier à l’issue du sixième prime de la Star Academy 2025, Léane sort du silence. Quelques jours après avoir quitté l’aventure, la jeune artiste a accordé une interview à PurePeople dans laquelle elle revient sur la rumeur persistante d’un rapprochement amoureux avec Théo L.











Publicité





« Je l’aime beaucoup »

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs avaient remarqué la complicité très forte entre les deux académiciens. Une proximité qui a rapidement alimenté les spéculations. Léane confirme aujourd’hui qu’un lien particulier les unissait :

« C’est vrai qu’avec Théo, dès le début on s’est très bien entendus et c’était mon repère dans cette aventure. On a vécu une aventure très intense, nos émotions étaient décuplées et ça faisait vraiment du bien de pouvoir se reposer sur quelqu’un. Notre histoire et ce qu’on a vécu, ça nous regarde, mais je le dis, oui, on était très très proches. En tout cas, je ne lui souhaite que du bonheur pour la suite. (…) Je l’aime beaucoup et j’espère qu’il va aller très très loin et je le soutiendrai. », déclare-t-elle avec sincérité.

Si elle reste discrète sur la nature exacte de leur relation, Léane admet néanmoins l’importance que Théo a eue dans son parcours à la Star Academy.



Publicité





Une élimination « pressentie »

Revenant également sur son départ du château, la jeune chanteuse confie qu’elle « sentait » venir son élimination dès sa nomination : « Quand j’ai su que j’étais nommée, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai eu un pressentiment. Je savais que c’était maintenant. Dans la semaine, j’étais plus sensible, je sentais quelque chose. »

Une intuition qui s’est malheureusement confirmée vendredi soir. Malgré tout, Léane quitte l’aventure avec le sourire, fière de son parcours et déterminée à poursuivre son chemin artistique.

Et maintenant ?

Si elle soutient plus que jamais Théo dans la suite de la compétition, Léane peut compter sur le public qui l’a découverte au fil des primes. Sa sensibilité, sa voix et son naturel ont marqué cette saison 2025, et nul doute que son élimination ne signe pas la fin de son aventure musicale.

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : les artistes invités du 7ème prime dévoilés !