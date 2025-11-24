Un Si Grand Soleil du 25 novembre : Emma inquiète, Janet déclare la guerre à Laurine (résumé épisode 1800 en avance)



Un si grand soleil du 25 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1800 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 25 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Emma demande à Lucas à quelle heure il est rentré, elle ne l’a pas entendu. Elle découvre des hématomes sur son bras… Il dit qu’un type a voulu lui voler son téléphone, ils se sont battus. Emma insiste pour qu’il porte plainte, il ne veut pas et dit ne pas avoir le temps. Emma demande à Lucas de lui dire la vérité, elle lui demande s’il s’est mis dans des embrouilles… Il nie et finit par l’envoyer balader. Lucas sort mais oublie son téléphone, Emma copie le numéro de Dimitri.

Boris fait des longueurs dans la piscine, Laurine le rejoint. Elle lui dit que sans la piscine ils ne se verraient plus. Laurine reçoit un message de Janet, elle a lu son projet de thèse et veut la voir cet après-midi. Boris est content pour elle, Laurine est motivée.



Jérémy est avec Paloma, elle lui propose un ciné ce soir mais il doit bosser sur son sujet de thèse.

Emma appelle Dimitri, elle lui demande ce qui se passe avec Lucas. Dimitri fait mine de ne pas savoir mais Emma est certaine qu’il sait quelque chose. Dimitri lui dit qu’elle se fait des idées… Emma dit que Lucas s’est fait tabasser hier soir, il a des bleus partout. Elle veut la vérité, elle est inquiète. Dimitri dit n’être au courant de rien.

Chez L Cosmétiques, Enric fait de la place pour le nouveau stock qui arrive le lendemain. Lucas manque d’échapper un carton, Enric lui demande ce qu’il a. Lucas dit être tombé dans les escaliers la veille, Eric lui ordonne d’aller voir le médecin car il a peut être quelque chose de cassé. Il reçoit un message de Sybille qui lui donne rendez-vous à 20h…

Alix a déjeuner aux Sauvages, elle voit qu’Emma n’est pas dans son assiette. Elle lui demande si elle a des problèmes, Emma lui dit qu’elle non mais Lucas oui. Elle lui dit qu’il s’est fait tabasser hier soir, c’est pas trop grave mais Emma sait qu’il lui a menti. Il est bizarre et dépense beaucoup ces derniers temps. Elle pense qu’il s’est mis dans une sale affaire, Alix s’inquiète. Elle lui dit que si elle a besoin de quoique se soit, elle est là.

Chez L Cosmétiques, Catherine est avec Elisabeth. Elles sont détendues et ravies de leur nouvelle relation. Elisabeth lui parle du projet de Laurine, Catherine lui dit qu’elle voit sa référante aujourd’hui. Muriel reste froide, Elisabeth remarque que c’est tendu entre elles… Muriel reste silencieuse. Au même moment, Janet reçoit Laurine et la félicite, son dossier est très bien construite mais elle a quelques questions à lui poser… Laurine lui donne des précisions mais Janet pense que son traitement ne sera efficace que sur des brulures superficielles mais pas sur les grands brulés. Elle l’accuse de vouloir utiliser l’argent public pour un objectif privé et commercial, elle ne valide donc pas son projet de thèse ! Laurine sort furieuse et insulte Janet sous les yeux de David. Elle s’en prend encore à Jérémy, qui lui donne des infos sans les avoir notées.

Janet est au téléphone avec Becker, elle lui parle de l’arrogance avec laquelle Laurine lui a parlé. Becker pense que Laurine va croire qu’elle a refusé son projet car elle ne l’aime pas. Janet lui assure que ce n’est pas le cas mais elle craint que Laurine lui mette une ambiance horrible dans le service…

Alix est avec Ulysse, elle veut aider Lucas. Elle veut le faire suivre pour en savoir plus, elle ne peut pas le faire elle-même car il risque de porter plainte. Elle demande ce service à Ulysse mais il refuse. Alix insiste mais il reste inflexible. Pendant ce temps là, Dimitri parle à Lucas de l’appel d’Emma. Il veut qu’ils se sortent de là, ça va trop loin. Il veut qu’ils enregistrent la prochaine conversation avec Sybille pour la balancer à la police. Mais Lucas ne veut plus aller voir les flics, elle a menacé de s’en prendre à Emma ! Il ne veut plus prendre de risque et faire ce qu’elle demande.

Catherine dit à Laurine qu’elle a perdu une bataille mais pas la guerre. Mais Laurine pense que sans caution médicale elle ne se démarquera pas. Catherine lui conseille de proposer un nouveau sujet de thèse et continuer à travailler celui là. Laurine assure que c’est trop de travail et elle ne compte pas se laisser faire : elle va montrer à Janet ce que c’est de se mettre une Laumière à dos !

Sybille est avec Lucas et Dimitri, il y aura plus de matériel à récupérer dans une cinquantaine de cartons. Lucas dit qu’il y a aucune chance qu’il réussisse. Sybille leur dit qu’ils vont agir de nuit. Elle a déjà tout prévu mais Lucas pense que c’est trop risqué.

