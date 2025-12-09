Ici tout commence du 9 décembre : Ninon prête à se venger de Pénélope ! (résumé + vidéo épisode 1323 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 9 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1323 – Encore sous le choc, Ninon va être mal influencée ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Bianca, à qui Ninon confie à la vérité, lui conseille de se venger de Pénélope en la faisant virer de l’institut…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 9 décembre – résumé de l’épisode 1323

À la coloc, Pénélope s’inquiète : Ninon s’est enfermée dans sa chambre tout le week-end et n’a parlé ni à elle, ni à Gary, ni à ses parents. Pénélope renonce donc à quitter l’Institut et veut tout faire pour renouer avec sa fille, mais Billie et Gaëtan lui conseillent de lui laisser du temps. Elle demande ensuite à reporter leur épreuve de pâtisserie, mais la cheffe Listrac refuse.

À l’Atelier, Bianca voit bien que Ninon va mal. Gary arrive pour prendre des nouvelles, et Ninon lui confie qu’elle n’a rien révisé tant elle était bouleversée. Quand elle découvre que Pénélope tente de les rejoindre, elle reproche à Gary de servir d’intermédiaire. Bianca assiste à leur dispute.



Publicité





Plus tard, Ninon retrouve Pénélope et ses grands-parents au Comptoir de Jude. Ils lui expliquent les circonstances de sa naissance et leurs choix de l’époque. Profondément blessée par leurs mensonges, Ninon affirme ne plus vouloir d’eux dans sa vie.

Bianca, de son côté, présente ses excuses à Jeanne après l’incident de l’apéro avec Ismaël. Jeanne accepte mais lui demande de ne plus revenir à l’hôtel en dehors des cours, ce que Bianca prend très mal. En rentrant à l’internat, elle retrouve Ninon en pleurs. Ninon finit par lui révéler que Pénélope est sa mère. Bianca, révoltée pour elle, lui suggère de se venger en la faisant renvoyer de l’Institut. Ninon accepte l’idée.

À la ferme, Angèle et Stanislas accueillent Amaury, qui semble très attaché à Coline. Il se présente comme son petit ami à l’Institut. Coline confie à Gaspard qu’ils n’ont toujours pas couché ensemble, puis finit par franchir le pas avec Amaury.

À l’hôtel Jourdain, Ferdinand et Thelma tentent de réviser tout en préparant le brunch. Hector, voyant leur manque d’implication, remplace leurs plats. Après explications, il leur accorde une seconde chance et leur fait une démonstration pour leur inculquer l’exigence du métier.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Pénélope risque l’exclusion de l’institut ! (vidéo épisode du 11 décembre)

Ici tout commence du 9 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.