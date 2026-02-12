Plus Belle La Vie du 12 février 2026 : Noémie mise en examen, Steve traque Alpha Rex (résumé + extrait vidéo épisode 518 en avance)



Plus belle la vie du 12 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 518 de PBLV – Noémie est mise en examen pour le meurtre de Théo Bonant cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle est incarcérée mais jure toujours qu’elle n’a pas tué Théo.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 février 2026 – résumé de l’épisode 517

Noémie est en garde à vue. Patrick lui annonce qu’elle sera présentée au tribunal dans la journée. Elle réclame son avocat, déjà prévenu. Elle clame que le mobile ne tient pas et qu’elle n’a pas le profil d’une meurtrière. Patrick estime avoir assez de preuves. Elle évoque son père, accusé à tort puis suicidé, et veut voir Vadim, ce que Patrick refuse, persuadé qu’elle l’a manipulé.

Patrick informe ensuite Vadim que Noémie risque la prison rapidement. Il ne peut rien révéler de sa déposition, sauf qu’elle n’a pas avoué. Vadim continue de la croire. Patrick lui conseille de prendre un avocat et évoque un possible parloir dans la journée… Pendant ce temps là, Steve tente toujours d’identifier “Alpha Rex” grâce à l’analyse linguistique d’un forum archivé. Il confie à Morgane que le départ de Noémie l’a touché, mais Morgane la pense manipulatrice.



Jean-Paul et Stanislas analysent l’interrogatoire : Noémie reste très contrôlée. Des éléments retrouvés chez elle confirment ce qu’elle a dit, notamment l’attrape rêve. Mais un doute subsiste sur sa sincérité. Jean-Paul explique qu’elle avait déjà menacé sa fille avec un couteau…

Au parloir, Vadim soutient Noémie. Elle admet être allée chez Théo, l’avoir drogué et ligoté pour récupérer son ordinateur et avoir brûlé la liste du Pavillon des Fleurs, mais nie l’avoir tué. Patrick et Jean-Paul écoutent tout : ils pensent qu’avec ça ils vont pouvoir obtenir ses aveux. Vadim imagine qu’un tiers est intervenu après elle. Patrick culpabilise de l’avoir trahi.

Robert se plaint encore de Jean-Jacques auprès de Mirta, qui lui conseille de patienter malgré une nouvelle plainte au père André. Au Mistral, Robert et Jean-Jacques déjeunent quand on apprend que le mur de la sacristie s’est effondré. Sur place, Robert et le père André découvrent un buste dans les décombres.

Au cabinet médical, Apolline force un rendez-vous avec Léa Nebout en évoquant son traumatisme et son amputation. Léa parle de douleur fantôme et s’absente chercher un confrère. Apolline fouille son bureau et découvre un livre lié au passé de Léa avec Inès… Plus tard, Apolline raconte à Steve avoir vu des photos de jeunesse de Léa avec une fille, son premier amour. Elle est troublée d’apprendre qu’elle est bisexuelle.

