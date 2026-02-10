« L’île de la tentation » spoiler : un feu de camps choc la semaine prochaine, l’alarme va retentir !



Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 4 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire que les esprits vont s’échauffer la semaine prochaine lors des nouveaux feux de camps !











Dans le prochain épisode, Chris et Marine rejoignent chacun leur île. Ils sont accueillis par les tentateurs et tentatrices, et rapidement, ils ressentent déjà la tentation !

Et après la soirée dérapages des garçons, où ils étaient en roues libres, évidemment le feu des camps des filles est explosif ! Elisa est sous le choc en voyant les images de Julien, qui n’a pas hésité à se faire masser avant de danser au plus près de sa tentatrice préférée… Elle va découvrir pas moins de 5 vidéos de son compagnon !

De son côté, Virginie découvre Rémi comme elle ne l’a jamais vu. On dirait clairement que c’est lui le tentateur, il fait le show devant une tentatrice, torse nu… Et celle-ci lui lèche le torse ! Virginie est sous le choc.



Pas mieux pour Laureen, qui découvre des images choc de Tino. Il a franchi plusieurs limites qu’ils s’étaient promis de ne pas franchir… Laureen quitte le feu de camps, très remontée. Elle annonce vouloir partir !

Et dans l’extrait de la semaine suivante, on découvre que l’alarme a retentit. Qui l’a déclenchée ? Suspense !