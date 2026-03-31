Céline Dion annonce 10 concerts à Paris : dates, billetterie, tout ce qu’il faut savoir sur son grand retour

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Le retour de Céline Dion sur scène est désormais officiel. La star canadienne a confirmé lundi soir, le jour de son anniversaire, une série de 10 concerts exceptionnels à la Paris La Défense Arena à l’automne 2026.





L’annonce a été dévoilée hier soir sur France 2, après plusieurs jours de teasing dans les rues de Paris, où des affiches reprenant les titres de ses plus grands succès avaient attisé la curiosité des fans.







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La campagne a culminé lundi soir avec un dispositif spectaculaire à Paris, notamment une illumination de la tour Eiffel accompagnant la diffusion d’un message vidéo de la chanteuse annonçant son retour.

Des concerts entre septembre et octobre 2026

La chanteuse se produira du 12 septembre au 14 octobre 2026, avec une dizaine de dates réparties sur plusieurs semaines. Il s’agira de ses premiers concerts complets depuis l’arrêt de sa tournée mondiale en 2020, interrompue pour raisons de santé.



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Avec une capacité d’environ 40 000 spectateurs par soir, près de 400 000 billets seront mis en vente pour cette résidence parisienne, qui s’annonce déjà comme l’un des événements musicaux majeurs de l’année.

Une billetterie en trois étapes pour éviter la saturation

Face à la demande attendue, la mise en vente des places se fera progressivement :

🎤 Jusqu’au 2 avril : inscription obligatoire sur le site officiel de la chanteuse pour tenter d’accéder à la prévente

🎤 Le 7 avril : ouverture de la prévente pour les fans sélectionnés

🎤 Le 10 avril à 10h : mise en vente générale pour le grand public

Chaque fan inscrit pourra recevoir un code personnel, un système destiné à limiter les bots et la revente illégale.

Un retour très attendu après plusieurs années d’absence

Diagnostiquée en 2022 d’un syndrome neurologique rare, Céline Dion s’était éloignée de la scène et avait dû annuler sa tournée “Courage World Tour”. Cette série de concerts à Paris marque donc un véritable retour artistique, très attendu par ses admirateurs.

Avec cette annonce, la chanteuse signe l’un des come-backs les plus marquants de la scène musicale internationale, et la bataille pour décrocher des billets promet d’être intense dès les premières minutes de vente.