Plus belle la vie spoiler : drame, la police retrouve une victime morte ! (31 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 31 mars 2026 – Les choses vont mal tourner demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 31 mars 2026, la police va finalement retrouver une victime morte dans le coffre de la voiture de Jean-Paul !











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La police encadre la sortie de prison de Darius Kassian pour l’emmener dans le garage de Jean-Paul. Sur place, Darius fait le parallèle entre le décor installé et l’un de ses jeux : « crime à l’hôtel restaurant ». Il fait passer le mur à la lumière et Charlotte découvre un message codé. Kassian le déchiffre : « Si tu veux sauver Noémie Blomet, tu dois empêcher l’histoire de se répéter ». Il comprend que le Maître du Jeu parle de son histoire avec Boher…

La police se rend donc la où tout a commencé pour Jean-Paul et Kassian : le parking de l’hôpital. Sur place, ils découvrent que la voiture de Jean-Paul y est garée, les clés sont sur le contact. Ils ouvrent le coffre et y découvrent le corps sans vie de la mère de Kassian, accompagné du fameux origami en signature… Kassian est totalement anéanti face à la mort de sa mère.



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