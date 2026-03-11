Un Si Grand Soleil du 12 mars : Muriel fait appel à Johanna (résumé épisode 1877 en avance)



Un si grand soleil du 12 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1877 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 12 mars 2026.





A la ferme, Flore s’est levée tôt pour travailler. Elle s’occupe des poules et de l’arrosage comme Ludo lui a demandé. Pendant ce temps là, c’est toujours très tendu entre Elodie et Pauline. Elodie a dormi sur le canapé, Pauline lui dit qu’elle lui manque. Elodie lui dit qu’à cause d’elle ils ont failli perdre la ferme, tout ça pour protéger son ex. Pauline lui demande combien de temps elle va lui faire payer et dit que ça suffit… Elodie lui confirme que ça suffit et s’en va.

Ludo retrouve Flore et la remercie de s’être levée si tôt. Il demande si tout s’est bien passé, Flore assure que oui. Elle a arrosé, a donné à mangé aux poules et elle a récupéré des oeufs. Ludo fait remarquer qu’elle a oublié de refermer le poulailler. Il lui dit que c’est pas grave mais Flore assure pour s’occuper seule de faire rentrer la poule… Ça fait rire Ludo de la voir galérer.



Muriel vient voir Johanna au cabinet. Elle lui parle de son amie qui vient d’être assassinée. Johanna lui présente ses condoléances, Muriel dit que sa mère habite loin et lui a demandé de lui trouver un avocat pour se constituer partie civile. Johanna dit qu’elle fait bien, c’est le seul moyen d’avoir accès à l’avancée de l’enquête. Muriel lui parle de Lucie Lecoeur, qui était psychologue et a été retrouvée dans son cabinet. Elle la connaissait depuis l’école primaire. Johanna dit qu’elle va la représenter et lui dit que c’est super ce qu’elle fait pour la maman de son amie.

A la ferme, Ludo interroge Elodie sur ce qui ne va pas avec Pauline. Elodie dit qu’elle ne la comprend plus mais refuse d’en parler. Ils se mettent à rire en voyant Flore courir après la poule… Elodie demande à Ludo pourquoi il ne l’informe pas qu’elle rentre au poulailler le soir.

Elise fait le point avec Cécile. Elle lui parle du bracelet et lui montre une reconstitution par IA, ils vont tenter de retrouver la bijouterie où il a été acheté… Yann est là mais ne dit rien. Elise ajoute qu’elle va tenter de retrouver l’endroit où elle a passé un week-end à Sète le mois dernier avec son amant. Yann intervient pour dire qu’ils ont déjà un suspect : Ethan du club de tir, qui lui a envoyé un sms le jour de sa mort. Elise explique qu’elle n’y croit pas, elle pense à un coup d’un soir. Yann enchaine sur les patients qui souffrent de troubles mentaux sévères. Cécile donne son feu vert mais ne veut pas négliger la piste de son amant, qui coche toutes les cases.

Clémence appelle Fore, qui est épuisée. Clémence assure qu’elle la soutient à 100% mais Flore dit avoir des doutes, elle a du mal à prendre ses marques. Elle voit alors la poule… Elle se blesse et raccroche. Flore est à bout.

Ethan, du centre de tir, témoigne au commissariat. Il dit à Elise et Yann que Lucie lui plaisait, il l’a invitée à une soirée et ils ont terminé la nuit chez elle. Et ils en sont restés là. Quand Elise lui parle du sms, il avoue avoir tenté de la revoir. Quand ils l’interrogent sur le jour de sa mort, il dit être allé au cabinet ce soir là mais il a renoncé au dernier moment. Quand il s’est garé en bas de l’immeuble, un mec « bizarre » a débarqué. Il parle d’un mec qui n’avait pas l’air bien, très agité… Il a sonné plusieurs fois. Il a pensé que c’était un patient donc il est reparti quand Lucie lui a ouvert. Il décrit Gabin. Elise l’interroge sur l’homme marié, Ethan dit ne pas avoir d’infos à son sujet. Il accepte un test adn.

Flore traque toujours la poule. Rémi l’appelle et elle rentre au poulailler ! Il lui dit qu’il faut lui parler calmement. Flore rentre à la coloc, épuisée. Bilal l’encourage, elle file se coucher alors qu’il n’est pas 19h. Plus tard, Ludo dit à Bilal que Flore n’est pas faite pour ça.

Johanna prépare le dîner quand Yann rentre. Johanna lui parle de l’enquête sur la mort de la psy, elle lui annonce qu’ils vont bosser sur la même affaire : sa mère s’est constituée partie civile et c’est elle qui la représente. Yann est sous le choc ! Il dit qu’ils n’ont pas grand chose et il finit par s’énerver : ils ne parlent pas boulot à la maison. Il lui dit de le lâcher ! Johanna est surprise qu’il soit si en colère.

Elise rentre tard à la coloc, elle dit à Ludo être sur un homicide et lui annonce que Lucie, sa psy. Elle a vu son nom sur sa liste de patients. Ludo dit qu’elle l’a beaucoup aidé même s’il ne l’a pas vue depuis un petit moment.

Chez lui, Yann n’arrive pas à dormir. il se lève prendre un verre d’eau. Il est hanté par Lucie, il croit la voir et il dit qu’il sait qu’il devrait tout avouer. Mais s’il le fait il perdra Johanna. Il promet de trouver qui lui a fait ça.

